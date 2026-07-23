Sono entrate nel vivo le celebrazioni per il Centenario della Fiorentina con la cerimonia del primo annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato ai cento anni di storia del club. Il francobollo, realizzato in una tiratura di 300.015 esemplari, rappresenta uno dei simboli scelti per rendere omaggio a questo importante traguardo della società viola.
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La Nazione
Centenario Fiorentina, al Viola Park il primo annullo del francobollo celebrativo
Sono entrate nel vivo le celebrazioni per il Centenario della Fiorentina
L'evento si è svolto al Viola Park e ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo viola. Presenti il direttore generale Alessandro Ferrari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, l'assessora Letizia Perini, l'ex capitano Dario Dainelli e il difensore Fabiano Parisi, che hanno preso parte a una giornata inaugurale delle celebrazioni dedicate ai cento anni della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.
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