Centenario Fiorentina, al Viola Park il primo annullo del francobollo celebrativo

L'evento si è svolto al Viola Park e ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo viola. Presenti il direttore generale Alessandro Ferrari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti, l'assessora Letizia Perini, l'ex capitano Dario Dainelli e il difensore Fabiano Parisi, che hanno preso parte a una giornata inaugurale delle celebrazioni dedicate ai cento anni della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.