CorFio: “Stallo Atalanta per Alajbegovic: Paratici osserva. Le alternative”

Non solo il campo, la Fiorentina continua a lavorare anche al di fuori per completare una rosa carente di esterni. E l'amichevole contro il Gubbio ha reso ancora più evidente questa mancanza. Paratici, ieri a bordo campo, continua ad osservare con interesse lo stallo tra Bayer Leverkusen e Atalanta per Alajbegovic , con i tedeschi che non scenderanno sotto i 30 milioni.

Ma c'è anche Franco Mastantuono del Real Madrid, che però ha concorrenza. Il club spagnolo ha aperto all'uscita con un prestito o una formula che gli permetta di mantenere il controllo sul giocatore. Resta forte l'interesse anche per Soulé, per il quale la Roma ha certe richieste. Sullo sfondo rimangono Volpato e Lang. Lo riporta il Corriere Fiorentino.