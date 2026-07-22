CorSport: “Alajbegovic-Atalanta, tutto fermo. Così s’inserisce la Fiorentina”

La Fiorentina osserva interessata gli sviluppi della vicenda Kerim Alajbegovic. Il classe 2007 è in trattativa con l’Atalanta, dove giocherebbe molto volentieri e con cui ha un’intesa di massima. Ma manca ancora l’affondo decisivo. Questo perché la pretesa economica del Bayer Leverkusen è alta: 30 milioni di euro.