Fabio Paratici vuole regalare un esterno a Fabio Grosso il prima possibile. L’idea Soulé è da tenere in considerazione, al di là di smentite di rito filtrate dal Viola Park.
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La Nazione
La Fiorentina smentisce, ma Nazione: “Paratici ha contattato entourage Soulé”
Fabio Paratici vuole regalare un esterno a Fabio Grosso il prima possibile. L’idea Soulé è da tenere in considerazione
La Fiorentina si è informata con l’entourage dell’esterno della Roma, che con ogni probabilità lascerà i giallorossi nelle prossime settimane.
Situazione da monitorare con grande attenzione, come quella relativa a Bakayoko, anche lui smentito nella giornata di lunedì, ma non ci sono dubbi sul fatto che piaccia, e non poco, alla Fiorentina. Affare comunque difficile con il Lipsia, ma non impossibile al giusto prezzo. Lo scrive la Nazione.
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