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La Fiorentina smentisce, ma Nazione: “Paratici ha contattato entourage Soulé”

La Fiorentina smentisce, ma Nazione: “Paratici ha contattato entourage Soulé” - immagine 1
Fabio Paratici vuole regalare un esterno a Fabio Grosso il prima possibile. L’idea Soulé è da tenere in considerazione
Redazione VN

Fabio Paratici vuole regalare un esterno a Fabio Grosso il prima possibile. L’idea Soulé è da tenere in considerazione, al di là di smentite di rito filtrate dal Viola Park.

La Fiorentina si è informata con l’entourage dell’esterno della Roma, che con ogni probabilità lascerà i giallorossi nelle prossime settimane.

Situazione da monitorare con grande attenzione, come quella relativa a Bakayoko, anche lui smentito nella giornata di lunedì, ma non ci sono dubbi sul fatto che piaccia, e non poco, alla Fiorentina. Affare comunque difficile con il Lipsia, ma non impossibile al giusto prezzo. Lo scrive la Nazione.

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