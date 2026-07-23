Situazione attacco. CorSport: “Como su Kean. Piccoli difficile da piazzare”

Fabio Grosso ieri ha parlato del futuro di Moise Kean. Un futuro incerto considerando che il giocatore ha riscosso l'interesse del Como. Il club di Fabregas negli ultimi giorni ha contatto il procuratore Alessandro Lucci per informarsi sulla sua situazione. La Fiorentina è disposta a trattare per una cifra congrua, intorno ai 40 milioni.