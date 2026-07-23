Fabio Grosso ieri ha parlato del futuro di Moise Kean. Un futuro incerto considerando che il giocatore ha riscosso l'interesse del Como. Il club di Fabregas negli ultimi giorni ha contatto il procuratore Alessandro Lucci per informarsi sulla sua situazione. La Fiorentina è disposta a trattare per una cifra congrua, intorno ai 40 milioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Situazione attacco. CorSport: “Como su Kean. Piccoli difficile da piazzare”
Corriere dello Sport
Situazione attacco. CorSport: “Como su Kean. Piccoli difficile da piazzare”
La situazione dell'attacco della Fiorentina
Sempre lato attaccanti c'è anche la situazione che riguarda Roberto Piccoli: giocatore difficilmente collocabile ma per il quale non è pensabile una minusvalenza visto quanto era costato soltanto un’estate fa (25 milioni più bonus). Lo riporta il Corriere dello Sport.
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