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Corriere dello Sport

Situazione attacco. CorSport: “Como su Kean. Piccoli difficile da piazzare”

Situazione attacco. CorSport: “Como su Kean. Piccoli difficile da piazzare” - immagine 1
La situazione dell'attacco della Fiorentina
Redazione VN

Fabio Grosso ieri ha parlato del futuro di Moise Kean. Un futuro incerto considerando che il giocatore ha riscosso l'interesse del Como. Il club di Fabregas negli ultimi giorni ha contatto il procuratore Alessandro Lucci per informarsi sulla sua situazione. La Fiorentina è disposta a trattare per una cifra congrua, intorno ai 40 milioni.

Sempre lato attaccanti c'è anche la situazione che riguarda Roberto Piccoli: giocatore difficilmente collocabile ma per il quale non è pensabile una minusvalenza visto quanto era costato soltanto un’estate fa (25 milioni più bonus). Lo riporta il Corriere dello Sport.

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