Nel domino degli attaccanti c'è anche la situazione di Roberto Piccoli. Il centravanti viola, reduce da una stagione non proprio esaltante, è appeso alle altre operazioni di mercato che riguardano la Fiorentina. Può essere in uscita ma solo in prestito e la Lazio ci ha fatto più di un pensiero, ma la sua uscita non è obbligatoria.
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VIOLA NEWS calciomercato E Piccoli? Gazzetta: “Se parte Kean rimane alla Fiorentina”
La Gazzetta dello Sport
E Piccoli? Gazzetta: “Se parte Kean rimane alla Fiorentina”
Roberto Piccoli potrebbe rimanere alla Fiorentina in caso di uscita di Kean. Ma ci sono alcune variabili: il punto.
Resta se parte Kean—
Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, Piccoli resterà alla Fiorentina se sarà Kean a partire. In ogni caso servirebbe comunque un sostituto all'altezza dell'azzurro classe 2000.
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