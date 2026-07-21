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La Gazzetta dello Sport

E Piccoli? Gazzetta: “Se parte Kean rimane alla Fiorentina”

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Roberto Piccoli potrebbe rimanere alla Fiorentina in caso di uscita di Kean. Ma ci sono alcune variabili: il punto.
Redazione VN

Nel domino degli attaccanti c'è anche la situazione di Roberto Piccoli. Il centravanti viola, reduce da una stagione non proprio esaltante, è appeso alle altre operazioni di mercato che riguardano la Fiorentina. Può essere in uscita ma solo in prestito e la Lazio ci ha fatto più di un pensiero, ma la sua uscita non è obbligatoria.

Resta se parte Kean

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Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, Piccoli resterà alla Fiorentina se sarà Kean a partire. In ogni caso servirebbe comunque un sostituto all'altezza dell'azzurro classe 2000.

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