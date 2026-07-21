Il mercato della Fiorentina si avvia verso una fase decisiva, con la dirigenza chiamata a piazzare colpi importanti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da La Nazione, per far crescere il tesoretto a disposizione della coppia Paratici-Goretti, il club resta in attesa di offerte concrete per due pezzi pregiati della rosa: Dodò, sul quale si registra il forte interesse di Nottingham Forest e Newcastle, e Albert Gudmundsson, finito nel mirino dell'Atalanta.
news viola
Fiorentina, la strategia per gli esterni: colpi top e opzioni per le rotazioni
Capitolo esterni: le manovre per l'attacco—
L'incalzare del calendario impone una rapida accelerazione sulle corsie esterne. L'intenzione è consegnare a mister Grosso almeno un nuovo rinforzo, ma se possibile anche due, prima della partenza della squadra per la tournée estiva in Inghilterra. L'idea della dirigenza è quella di affiancare profili di caratura internazionale a elementi utili per le rotazioni.
Tra i nomi in prima fila restano sempre caldi i profili di Bakayoko, Lang e Zhegrova, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto il clamoroso scenario Garnacho, proposto proprio ai viola, oltre a un sondaggio esplorativo effettuato da Paratici con la Roma per Soulé. Per quanto riguarda i profili da rotazione, la Fiorentina ha da giorni in pugno la parola di Koleosho, mentre restano sullo sfondo le opzioni legate a Volpato, Isaksen e Cancellieri.
Centrocampo e difesa: le altre trattative—
Per la linea mediana rimane viva la pista Thorstvedt con il Sassuolo. La sensazione è che si possa arrivare a un accordo definitivo, sebbene i neroverdi preferiscano Brescianini come contropartita tecnica, allungando leggermente i tempi della trattativa. Novità imminenti invece nel reparto arretrato: nelle prossime ore è previsto lo sbarco a Firenze di Victor Valdepenas, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura in maglia viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA