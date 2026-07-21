Fiorentina, la strategia per gli esterni: colpi top e opzioni per le rotazioni

Il mercato della Fiorentina si avvia verso una fase decisiva, con la dirigenza chiamata a piazzare colpi importanti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da La Nazione , per far crescere il tesoretto a disposizione della coppia Paratici-Goretti, il club resta in attesa di offerte concrete per due pezzi pregiati della rosa: Dodò , sul quale si registra il forte interesse di Nottingham Forest e Newcastle , e Albert Gudmundsson , finito nel mirino dell' Atalanta .

L'incalzare del calendario impone una rapida accelerazione sulle corsie esterne. L'intenzione è consegnare a mister Grosso almeno un nuovo rinforzo, ma se possibile anche due, prima della partenza della squadra per la tournée estiva in Inghilterra. L'idea della dirigenza è quella di affiancare profili di caratura internazionale a elementi utili per le rotazioni .

Tra i nomi in prima fila restano sempre caldi i profili di Bakayoko, Lang e Zhegrova, ai quali nelle ultime ore si è aggiunto il clamoroso scenario Garnacho, proposto proprio ai viola, oltre a un sondaggio esplorativo effettuato da Paratici con la Roma per Soulé. Per quanto riguarda i profili da rotazione, la Fiorentina ha da giorni in pugno la parola di Koleosho, mentre restano sullo sfondo le opzioni legate a Volpato, Isaksen e Cancellieri.