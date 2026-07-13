Non solo difesa e centrocampo. Un'accelerata da parte di Paratici è attesa anche in attacco. Grosso attende almeno quattro esterni offensivi, compreso quel Koleosho rimasto fin troppo in standby ma che, nel frattempo, avrebbe comunicato al Paris Fc (che offre di più al Burnely) di voler approdare in viola.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Koleosho in standby, Nazione: “Sondaggio di Paratici per un attaccante di Gattuso”
La Nazione
Koleosho in standby, Nazione: “Sondaggio di Paratici per un attaccante di Gattuso”
Grosso attende almeno quattro esterni offensivi, compreso quel Koleosho rimasto fin troppo in standby
Giorni importanti, anche e soprattutto là davanti, dove in lista restano sempre Bakayoko, Lang e Zhegrova. E un sondaggio la Fiorentina lo avrebbe fatto anche per Isaksen della Lazio. Lo scrive la Nazione.
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