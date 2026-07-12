L'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, in un'intervista a La Gazzetta di Parma, ha parlato delle voci di mercato attorno all'attaccante Mateo Pellegrino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Pellegrino, sentite Cherubini: “Richieste da club importanti. Via a una condizione”
calciomercato
Pellegrino, sentite Cherubini: “Richieste da club importanti. Via a una condizione”
L'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato delle voci di mercato attorno a Mateo Pellegrino
È presto per dire se andrà via. Il mercato non è ancora lontanamente entrato nel vivo, come sempre quando ci sono i Mondiali. Ci sta che, dopo essere arrivato dall’Argentina da giovane con poca esperienza e aver fatto quello che ha fatto in due stagioni, possa avere richieste daclub importanti. E ci sta che, a 24 anni, voglia provare a sfondare a livelli più alti.
Fiorentina—
Non è detto che accada ma, nel caso, potremmo capirlo. Detto ciò, quello che posso garantire ai tifosi è che non è che, se uno alza la mano e dice che se ne vuole andare, vada dove vuole: avendo a cuore il patrimonio del Parma calcio, se lo lasciamo andare significa che sappiamo di poter ricavare quanto necessario per reinvestire e crescere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA