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Gazzetta: “Come cambia la Fiorentina di Grosso con l’arrivo di Jimenez”

Alex Jimenez
La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth.
Redazione VN

La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth. Il terzino spagnolo, cresciuto nel Real Madrid ed ex Milan, torna così in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il classe 2005 ha già sostenuto le visite mediche a Firenze e nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità del trasferimento.

L'arrivo di Jimenez rappresenta un ulteriore tassello della rivoluzione avviata dal direttore sportivo Fabio Paratici. Il giocatore sarà chiamato a ritagliarsi un ruolo preciso nel 4-3-3 di Fabio Grosso, mentre il suo ingaggio conferma che il futuro di Dodò è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il brasiliano è destinato a lasciare il club e diverse squadre, tra Italia e Premier League, hanno già manifestato interesse nei suoi confronti.

Quello di Jimenez è il quarto acquisto dell'estate viola, dopo Viery, Dragusin e Arthur Atta. L'obiettivo della società è mettere a disposizione di Grosso una rosa già competitiva per l'inizio del ritiro, proseguendo un mercato caratterizzato da operazioni rapide e mirate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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