Gazzetta: “Come cambia la Fiorentina di Grosso con l’arrivo di Jimenez”

La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth.

Redazione VN 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 11:44)

La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Alex Jimenez dal Bournemouth. Il terzino spagnolo, cresciuto nel Real Madrid ed ex Milan, torna così in Serie A con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il classe 2005 ha già sostenuto le visite mediche a Firenze e nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità del trasferimento.

L'arrivo di Jimenez rappresenta un ulteriore tassello della rivoluzione avviata dal direttore sportivo Fabio Paratici. Il giocatore sarà chiamato a ritagliarsi un ruolo preciso nel 4-3-3 di Fabio Grosso, mentre il suo ingaggio conferma che il futuro di Dodò è sempre più lontano dalla Fiorentina. Il brasiliano è destinato a lasciare il club e diverse squadre, tra Italia e Premier League, hanno già manifestato interesse nei suoi confronti.

Quello di Jimenez è il quarto acquisto dell'estate viola, dopo Viery, Dragusin e Arthur Atta. L'obiettivo della società è mettere a disposizione di Grosso una rosa già competitiva per l'inizio del ritiro, proseguendo un mercato caratterizzato da operazioni rapide e mirate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.