Cor.Sport: “Comuzzo in bilico, lo segue la Lazio. Un fattore aiuta Lotito”

Il futuro di Comuzzo è ancora un rebus. La Lazio di Gattuso ci ha fatto un pensierino

Gli arrivi di Viery e Dragusin potrebbero essere un indizio sul futuro di Pietro Comuzzo. Il centrale friulano ha avuto una stagione complessa, ma numerose squadre di Serie A rimangono interessate al suo profilo. Una di questa è la Lazio, che lo considera un'alternativa a Dominguez. Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche un dettaglio a favore dei biancocelesti. La giovane età di Comuzzo non sarebbe un peso per l'indice di liquidità, in particolare per il costo del lavoro.