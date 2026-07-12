Nazione: “Gosens al VP per allenarsi, ma non convocato. Tifosi dispiaciuti”

Robin Gosens è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina . La sua mancata convocazione per il ritiro estivo ha confermato la volontà del club di separarsi dal laterale tedesco, una decisione che ha suscitato dispiacere tra molti tifosi, come dimostrano i numerosi messaggi di saluto comparsi sui social.

L'esterno lascia il ricordo di una prima stagione positiva, impreziosita da gol, assist e prestazioni di alto livello sulla fascia sinistra. Gli ultimi mesi, però, sono stati più complicati, sia per il rendimento della squadra sia per alcuni problemi fisici che hanno influito sulle valutazioni della società.