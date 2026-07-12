Robin Gosens è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina. La sua mancata convocazione per il ritiro estivo ha confermato la volontà del club di separarsi dal laterale tedesco, una decisione che ha suscitato dispiacere tra molti tifosi, come dimostrano i numerosi messaggi di saluto comparsi sui social.
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Nazione: “Gosens al VP per allenarsi, ma non convocato. Tifosi dispiaciuti”
In attesa di definire il proprio futuro, Gosens si è allenato da solo al Viola Park. Sul giocatore resta vivo l'interesse dello Schalke 04
L'esterno lascia il ricordo di una prima stagione positiva, impreziosita da gol, assist e prestazioni di alto livello sulla fascia sinistra. Gli ultimi mesi, però, sono stati più complicati, sia per il rendimento della squadra sia per alcuni problemi fisici che hanno influito sulle valutazioni della società.
In attesa di definire il proprio futuro, Gosens si è allenato da solo al Viola Park. Sul giocatore resta vivo l'interesse dello Schalke 04, anche se la destinazione, almeno per il momento, non sembra entusiasmare particolarmente il calciatore. Lo scrive la Nazione.
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