CorSport: “Il Napoli e un possibile scambio con la Fiorentina per Dodò”

Non è escluso che il Napoli, estimatore di Dodo, sia disposto a considerare uno scambio con Noa Lang e conguaglio a proprio favore

Redazione VN 12 luglio - 09:44

Paratici si concentra sulle cessioni. Non è escluso che il Napoli, estimatore di Dodo, sia disposto a considerare uno scambio con Noa Lang e conguaglio a proprio favore. Anche perché la Fiorentina dovrà cedere oltre a comprare.

E infatti Jacopo Fazzini saluterà dopo una sola stagione in maglia viola: il ventitreenne ha scelto di trasferirsi al Cagliari in prestito oneroso per 800 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. In un primo momento poteva spuntarla il Parma, ma la volontà dell'ex Empoli ha fatto la differenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.