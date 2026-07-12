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Corriere dello Sport

CorSport: “Il Napoli e un possibile scambio con la Fiorentina per Dodò”

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Non è escluso che il Napoli, estimatore di Dodo, sia disposto a considerare uno scambio con Noa Lang e conguaglio a proprio favore
Redazione VN

Paratici si concentra sulle cessioni. Non è escluso che il Napoli, estimatore di Dodo, sia disposto a considerare uno scambio con Noa Lang e conguaglio a proprio favore. Anche perché la Fiorentina dovrà cedere oltre a comprare.

E infatti Jacopo Fazzini saluterà dopo una sola stagione in maglia viola: il ventitreenne ha scelto di trasferirsi al Cagliari in prestito oneroso per 800 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. In un primo momento poteva spuntarla il Parma, ma la volontà dell'ex Empoli ha fatto la differenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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