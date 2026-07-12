CorSport: “Koleosho, l’attesa non sarà infinita. Pronte le alternative”

Luca Koleosho piace. Gli esterni offensivi servono come il pane. Il Burnley sta valutando tutte le offerte che gli sono arrivate

A Grosso servono esterni. La Fiorentina aspetta novità da Luca Koleosho. Gli esterni offensivi servono come il pane. Il Burnley sta valutando tutte le offerte che gli sono arrivate, il giocatore spinge per vestire la maglia viola. L'attesa non sarà infinita.