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CorSport: “Koleosho, l’attesa non sarà infinita. Pronte le alternative”

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Luca Koleosho piace. Gli esterni offensivi servono come il pane. Il Burnley sta valutando tutte le offerte che gli sono arrivate
Redazione VN

A Grosso servono esterni. La Fiorentina aspetta novità da Luca Koleosho. Gli esterni offensivi servono come il pane. Il Burnley sta valutando tutte le offerte che gli sono arrivate, il giocatore spinge per vestire la maglia viola. L'attesa non sarà infinita.

In alternativa piace Bakayoko del Lipsia, ma pure Volpato del Sassuolo. E non tramonta Noa Lang: con l’arrivo di Zeballos il Napoli potrebbe decidere di lasciar partire l’olandese.

Paratici e Goretti restano alla finestra e continuano a manifestare il loro interesse per il classe 1999, che sarà valutato da Allegri in ritiro. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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