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Gazzetta: “Novità Koleosho, si espone col Paris Fc. Adesso tocca al Burnley”

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Per la Fiorentina, scatenata sul mercato, ci sono almeno altri tre fronti caldi: Luca Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo
Redazione VN

Per la Fiorentina, scatenata sul mercato, ci sono almeno altri tre fronti caldi: Luca Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo, comunicando al Paris Fc (dove era in prestito e che ha fatto un'offerta per trattenerlo) la sua volontà di andare alla Fiorentina, ma servirà anche il benestare definitivo del Burnley che ne detiene il cartellino e che dovrebbe accettare l'offerta viola.

Dal Siviglia sembra ormai praticamente fatta per l'arrivo a Firenze di "Oso" Joaquin Martinez Gauna e in più c'è la forte volontà di insistere per Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 del Trabzonspor.

La richiesta è molto elevata, ma è un ostacolo che non sembra bloccare la Fiorentina. Occhi poi su due giovani del Real Madrid: Valdepenas, classe 2006, esterno sinistro e Thiago Pitarch, centrocampista del 2007. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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