Fiorentina, colpo Atta. Nazione: “Fondamentali i colloqui con Grosso e Paratici”

Atta ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: ha definito la Fiorentina un importante passo avanti nella sua carriera

Redazione VN 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 08:54)

Arthur Atta è uno dei colpi più importanti dell'estate viola. La Fiorentina ha investito 25 milioni di euro più bonus per acquistarlo dall'Udinese, lasciando al club friulano il 30% sulla futura rivendita e superando la concorrenza di Milan e Newcastle.

Il centrocampista francese ha una storia particolare: da giovane giocava da attaccante e solo con la crescita fisica è stato arretrato in mediana. Durante gli anni al Metz ha dovuto superare anche alcuni problemi alla schiena che ne hanno rallentato il percorso, senza però impedirgli di emergere. Parallelamente al calcio ha completato anche gli studi, conseguendo il diploma di maturità francese.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore viola, Atta ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: ha definito la Fiorentina un importante passo avanti nella sua carriera, spiegando che i colloqui con Fabio Paratici e Fabio Grosso lo hanno convinto che Firenze fosse il progetto ideale per la sua crescita. Lo scrive la Nazione.