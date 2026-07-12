La Fiorentina continua a lavorare per completare le corsie difensive. Il nome più vicino è quello di Joaquín Martínez Gauna, detto "Oso", con la trattativa con il Siviglia ormai entrata nella fase decisiva. Resta vivo anche l'interesse per il giovane Victor Valdepeñas del Real Madrid, che avrebbe rifiutato diverse destinazioni pur di trasferirsi a Firenze.
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VIOLA NEWS news viola stampa Il paragone di Repubblica: “Paratici nel mercato è più immarcabile di Mbappe”
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Il paragone di Repubblica: “Paratici nel mercato è più immarcabile di Mbappe”
Sul mercato, Fabio Paratici sta sorprendendo per rapidità ed efficacia. Mentre molti club di Serie A attendono prima di muoversi
Sul mercato, Fabio Paratici sta sorprendendo per rapidità ed efficacia. Mentre molti club di Serie A attendono prima di muoversi, il direttore sportivo viola sta chiudendo operazioni in tempi molto brevi, tanto che il quotidiano paragona la sua capacità di "smarcarsi" nelle trattative a quella di Kylian Mbappé sul campo.
Questa strategia conferma la volontà della Fiorentina di costruire una rosa competitiva fin dall'inizio del ritiro. Gli investimenti già effettuati testimoniano anche il pieno sostegno della proprietà, con il presidente Rocco Commisso deciso a rafforzare la squadra in vista della stagione del centenario. Lo scrive Repubblica.
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