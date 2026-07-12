La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Fazzini. Il centrocampista classe 2003 arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito, oneroso a 750mila euro, con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni.
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Gazzetta: “Fazzini relegato in panchina da Vanoli. Cagliari per il riscatto”
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Fazzini. Il centrocampista classe 2003 arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito
Il nuovo ds rossoblù Pietro Accardi lo conosce molto bene perché lo ha visto crescere nella sua esperienza a Empoli. Per Fazzini Cagliari è la piazza ideale per un riscatto. La stagione di Firenze non si è rivelata positiva.
Il fantasista toscano ha giocato 20 volte in campionato e 11 in Conference senza mai segnare. E pian piano è stato relegato in panchina da Paolo Vanoli.
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