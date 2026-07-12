La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata, dopo i 4 acquisti confezionati da Fabio Paratici in 12 giorni. Stavolta la dirigenza viola guarda in Spagna, in particolare verso Siviglia. Il terzino Oso resta sempre un'opzione valdissima, anche perchè Robin Gosens potrebbe lasciare Firenze. Secondo ElSevillista, la dirigenza andalusa avrebbe le idee chiare sul giocatore.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Da Siviglia: “La strategia della società per Oso. Il rinnovo è in ballo”
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Da Siviglia: “La strategia della società per Oso. Il rinnovo è in ballo”
La Fiorentina continua a trattare Oso, ma il Siviglia non farà sconti
Il contratto di Oso scade nel 2027, con l'attuale clausola di 20 milioni ancora in vigore. Il Siviglia chiederebbe una cifra simile a quella della clausola, nonostante la scadenza ravvicinata. In caso di mancata cessione le parti si siederanno al tavolo per trattare il rinnovo, dopo che le prime offerte sono andate a vuoto. Il Siviglia non abbasserà il prezzo di Oso, dato che lo considera un giocatore importante per il proprio progetto tecnico.
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