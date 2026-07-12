VN – Oulai apre in maniera totale alla Fiorentina: parti al lavoro per la quadra

La Fiorentina è ancora sulle tracce di Oulai, ma la valutazione del ragazzo è alta

Fabio Paratici e Roberto Goretti sono davvero scatenati. La Fiorentina è la squadra più attiva dell'intera Serie A, con colpi importanti. Uno dei sogni per il centrocampo è quello di Christ Ravynel Inao Oulai, centrocampista ivoriano del Trabzonspor.