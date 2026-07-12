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VN – Oulai apre in maniera totale alla Fiorentina: parti al lavoro per la quadra

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La Fiorentina è ancora sulle tracce di Oulai, ma la valutazione del ragazzo è alta
Filippo Caroli Redattore 

Fabio Paratici e Roberto Goretti sono davvero scatenati. La Fiorentina è la squadra più attiva dell'intera Serie A, con colpi importanti. Uno dei sogni per il centrocampo è quello di Christ Ravynel Inao Oulai, centrocampista ivoriano del Trabzonspor.

Apertura totale

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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2006 avrebbe aperto in maniera totale alla Fiorentina, visto l'interesse nel progetto viola e nel giocare in Italia, dando priorità assoluta ad un trasferimento in Serie A rispetto ad altre opzioni.

Il prezzo è alto

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La Fiorentina dal canto suo lo apprezza, ma la valutazione del Trabzonspor, che si aggira tra i 35 e i 40 milioni (trattabili, ma da quelli si parte spaventa la dirigenza gigliata. Vedremo se seguiranno aggiornamenti anche sul fronte Oulai, parti al lavoro nonostante le smentite informali di sette giorni fa.

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