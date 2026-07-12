Gazzetta: “Novità Koleosho, si espone col Paris Fc. Adesso tocca al Burnley”

Per la Fiorentina, scatenata sul mercato, ci sono almeno altri tre fronti caldi: Luca Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo

Per la Fiorentina, scatenata sul mercato, ci sono almeno altri tre fronti caldi: Luca Koleosho in queste ore ha fatto un passo decisivo, comunicando al Paris Fc (dove era in prestito e che ha fatto un'offerta per trattenerlo) la sua volontà di andare alla Fiorentina, ma servirà anche il benestare definitivo del Burnley che ne detiene il cartellino e che dovrebbe accettare l'offerta viola.