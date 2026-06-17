Il calciomercato estivo entra nel vivo e in casa Fiorentina iniziano le prime grandi grandi manovre per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club viola avrebbe messo nel mirino Mateo Pellegrino, attaccante classe 2001 che si è messo in grande mostra con la maglia del Parma.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Pellegrino, la Fiorentina pensa all’inserimento di una contropartita: le opzioni
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Pellegrino, la Fiorentina pensa all’inserimento di una contropartita: le opzioni
L’attaccante ha estimatori in Bundesliga e Premier
Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha fatto il punto della situazione relativa al centravanti argentino:
Corteggiatissimo anche l’attaccante del Parma Mateo Pellegrino. L’attaccante ha estimatori in Bundesliga e Premier, in Italia ci pensa la Fiorentina che potrebbe provare ad inserire una contropartita come Piccoli o Fazzini.
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