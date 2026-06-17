Pellegrino, la Fiorentina pensa all’inserimento di una contropartita: le opzioni

L’attaccante ha estimatori in Bundesliga e Premier

Il calciomercato estivo entra nel vivo e in casa Fiorentina iniziano le prime grandi grandi manovre per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il club viola avrebbe messo nel mirino Mateo Pellegrino, attaccante classe 2001 che si è messo in grande mostra con la maglia del Parma.