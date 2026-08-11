Il Chelsea è pronto a valutare la possibilità di cedere Mykhaylo Mudryk in prestito, con l’obiettivo di permettere all’esterno ucraino di ritrovare continuità e minutaggio dopo il lungo stop. Una soluzione che potrebbe aprire nuovi scenari sul mercato, anche in Italia.

Mudryk è infatti appena tornato a disposizione dopo la fine della squalifica per doping. Il TAS ha accolto il ricorso del giocatore, mettendo fine alla sospensione che lo aveva tenuto lontano dai campi: l’ultima partita ufficiale dell’esterno risale al 2024. Ora, dopo mesi lontano dal calcio giocato, il Chelsea vuole consentirgli di tornare progressivamente protagonista attraverso un’esperienza in prestito.

Il club londinese, secondo quanto emerge dall’Inghilterra, è disposto ad ascoltare proposte provenienti dall’estero. Tra le possibilità ci sono anche alcuni club italiani e lo Strasburgo, società appartenente alla galassia del Chelsea. La preferenza di Mudryk, però, sarebbe quella di rimanere in Premier League, così da poter recuperare più rapidamente ritmo e condizione in un ambiente che conosce.

Un’operazione che per caratteristiche ricorda quella appena conclusa dalla Fiorentina per Franco Mastantuono dal Real Madrid.

La Fiorentina, tuttavia, non può essere una soluzione per Mudryk. Il motivo è legato agli slot per i calciatori extracomunitari: il club viola ha già completato le proprie disponibilità per questa sessione di mercato e non avrebbe quindi la possibilità di tesserare l’esterno ucraino.