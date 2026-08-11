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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e, prima di Ferragosto, potrebbe tornare alla carica per Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese del Sassuolo rimane infatti un profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza viola, che potrebbe effettuare un nuovo tentativo nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell’operazione. Il norvegese ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e, dunque, un futuro ancora molto incerto.

La pista Thorstvedt resta dunque da monitorare, con la Fiorentina che valuta eventuali margini per affondare il colpo e aggiungere ulteriore qualità e fisicità al proprio centrocampo.

Parallelamente, in casa viola, rimane da definire il futuro di Marco Brescianini. Il centrocampista, arrivato a Firenze lo scorso gennaio, continua a essere seguito con attenzione proprio dallo stesso Sassuolo. Sul giocatore c'è anche la Lazio di Gattuso,