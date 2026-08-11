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Sul fronte delle uscite, in casa Fiorentina non si registrano al momento sviluppi concreti né per Niccolò Fortini né per Dodo. Per entrambi, infatti, si parla ancora di semplici chiacchiere e interessamenti, senza che siano state formalizzate trattative vere e proprie.

Su Fortini, Paratici è stato netto.

Dodo, come Fortini, rimane in scadenza di contratto nel giugno 2027, ma la Fiorentina potrebbe muoversi in modo diverso rispetto a Fortini. Qualora nelle prossime settimane non dovessero arrivare proposte soddisfacenti per la sua cessione, la Fiorentina potrebbe valutare una soluzione interna per evitare di arrivare alla prossima estate con il rischio di perderlo a parametro zero.

L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un rinnovo ponte, una sorta di prolungamento contrattuale funzionale a tutelare il patrimonio tecnico ed economico del club e a mantenere aperta la possibilità di una futura cessione.