Potrebbe prendere forma un clamoroso ritorno di Giovanni Fabbian al Bologna. In mattinata ci sono stati infatti nuovi contatti tra Fiorentina e Bologna per discutere del futuro del centrocampista, arrivato in maglia viola soltanto lo scorso gennaio.

L’ipotesi sul tavolo è quella di un ritorno in prestito alla squadra rossoblù, con le due società che devono ancora definire la formula dell’operazione. Si ragiona infatti sia sulla possibilità di un prestito secco, sia su un prestito con diritto di riscatto.

Fabbian era approdato alla Fiorentina nella finestra invernale con la formula del prestito dal Bologna, inserendo un obbligo di riscatto condizionato alla permanenza in Serie A. La salvezza è poi arrivata, facendo scattare l’obbligo: l’operazione si è così trasformata in un trasferimento a titolo definitivo per 13,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus.

A distanza di pochi mesi, dunque, le parti sono nuovamente al tavolo per valutare una soluzione che permetterebbe al centrocampista di tornare a vestire la maglia rossoblù.