Nel giro di un paio di giorni Roberto Piccoli dovrebbe diventare un calciatore del Bologna, e la speranza dei due club è che addirittura già oggi possa essere trovata la quadra, anche perché sia il Bologna che la Fiorentina desiderano che questo affare si faccia. E possibilmente alla svelta.

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio per regalare a Domenico Tedesco l’alternativa di Artem Dovbyk, alla luce del fatto che Thijs Dallinga mentalmente ha già la testa altrove, avendo capito di non rientrare nei programmi dello stesso tecnico, Fabio Paratici per poter andare a rilevare un altro attaccante, forse Mateo Pellegrino del Parma. Che piacerebbe anche agli uomini dell’area tecnica rossoblù ma non hanno il portafoglio per poterlo chiudere, costando dai 25 ai 30 milioni.

A che punto è arrivata ieri la trattativa legata al passaggio di Piccoli al Bologna? L’unica cosa certa è che sono stati fatti passi avanti e che la forbice tra richiesta e offerta è diminuita. In pratica resta una certa distanza da colmare, è vero, ma è altrettanto vero che quando tra le parti c’è la volontà di farlo, nove volte su dieci finisce per arrivare la fumata bianca. Lo scrive il Corriere dello Sport.