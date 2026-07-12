Paratici punta un altro 2010: occhi sull’attaccante Fismen. La situazione

La Fiorentina, così come altri club di Serie A ed esteri, ha messo gli occhi su un giovane attaccante norvegese

La Norvegia esce sconfitta dall'Inghilterra ai quarti di finali, ma diversi club hanno messo gli occhi sui talenti norvegesi. Tra questi c'è il sedicenne Malte Fismen , attaccante dell' Asane .

Secondo quanto riporta Tmw, Fiorentina, Como e Inter sarebbero interessate al giocatore. I nerazzurri però sembrerebbero pronti ad affondare il colpo, ma le sirene estere incombono. Dall'Olanda il PSV Eindhoven lo osserva con particolare attenzione e già nei prossimi giorni potrebbe avanzare un'offerta concreta per portarlo in Eredivisie.