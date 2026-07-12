La Norvegia esce sconfitta dall'Inghilterra ai quarti di finali, ma diversi club hanno messo gli occhi sui talenti norvegesi. Tra questi c'è il sedicenne Malte Fismen, attaccante dell'Asane.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Paratici punta un altro 2010: occhi sull’attaccante Fismen. La situazione
calciomercato
Paratici punta un altro 2010: occhi sull’attaccante Fismen. La situazione
La Fiorentina, così come altri club di Serie A ed esteri, ha messo gli occhi su un giovane attaccante norvegese
Secondo quanto riporta Tmw, Fiorentina, Como e Inter sarebbero interessate al giocatore. I nerazzurri però sembrerebbero pronti ad affondare il colpo, ma le sirene estere incombono. Dall'Olanda il PSV Eindhoven lo osserva con particolare attenzione e già nei prossimi giorni potrebbe avanzare un'offerta concreta per portarlo in Eredivisie.
In questa stagione Fismen ha collezionato 14 presenze condite da un gol e due assist. La valutazione del cartellino oscilla tra i 900 mila-1,3 milioni di euro. Per la Fiorentina sarebbe un'altra dimostrazione di come Paratici voglia puntare sui classe 2010 per creare un progetto di crescita importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA