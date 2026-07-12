Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Paratici punta un altro 2010: occhi sull’attaccante Fismen. La situazione

calciomercato

Paratici punta un altro 2010: occhi sull’attaccante Fismen. La situazione

Paratici
La Fiorentina, così come altri club di Serie A ed esteri, ha messo gli occhi su un giovane attaccante norvegese
Redazione VN

La Norvegia esce sconfitta dall'Inghilterra ai quarti di finali, ma diversi club hanno messo gli occhi sui talenti norvegesi. Tra questi c'è il sedicenne Malte Fismen, attaccante dell'Asane.

Secondo quanto riporta Tmw, Fiorentina, Como e Inter sarebbero interessate al giocatore. I nerazzurri però sembrerebbero pronti ad affondare il colpo, ma le sirene estere incombono. Dall'Olanda il PSV Eindhoven lo osserva con particolare attenzione e già nei prossimi giorni potrebbe avanzare un'offerta concreta per portarlo in Eredivisie.

In questa stagione Fismen ha collezionato 14 presenze condite da un gol e due assist. La valutazione del cartellino oscilla tra i 900 mila-1,3 milioni di euro. Per la Fiorentina sarebbe un'altra dimostrazione di come Paratici voglia puntare sui classe 2010 per creare un progetto di crescita importante.

Leggi anche
Pellegrino, sentite Cherubini: “Richieste da club importanti. Via a una condizione”
Gazzetta: “Come cambia la Fiorentina di Grosso con l’arrivo di Jimenez”

© RIPRODUZIONE RISERVATA