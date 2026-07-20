Reginaldo: “Viery? Difficile adattarsi, ma scelta giusta. Dodo uno dei migliori”

L'ex fantasista brasiliano della Fiorentina, Reginaldo, ha parlato così dei profili di Dodo e Viery

Matteo Torniai Redattore 20 luglio 2026 (modifica il 20 luglio 2026 | 13:44)

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex attaccante viola Reginaldo ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi sui nuovi acquisti, sulla situazione di Dodo e sulle difficoltà vissute dai giovani sudamericani che arrivano in Italia, citando il caso di Viery.

L’ex viola ha innanzitutto ricordato il suo arrivo nel nostro Paese:

“Sono arrivato in Italia a 16 anni, ma già da quando ne avevo 13 vivevo da solo in Brasile. Quando lasci casa cambia tutto: non hai più accanto mamma, papà, fratelli. Devi imparare ad arrangiarti e a cavartela da solo. Ci sono momenti difficili, in cui ti ritrovi da solo e ti chiedi come fare, ma la voglia di diventare calciatore mi ha sempre spinto ad andare avanti”.

Reginaldo ha poi parlato di Viery, sottolineando come l’inserimento di un difensore brasiliano nel calcio italiano richieda inevitabilmente tempo:

“Per un difensore brasiliano non è semplice. In Brasile c’è meno attenzione agli aspetti tattici e alla disciplina rispetto all’Italia, dove gli allenatori curano molto questi dettagli. Però la Fiorentina ha fatto la scelta giusta prendendolo già per il ritiro: avrà il tempo necessario per imparare. Se un giocatore è applicato e ha voglia di migliorare, in un mese può già assimilare tanti concetti”.

Ampio spazio anche alla situazione di Dodô, il cui futuro resta in bilico:

“Perdere Dodo sarebbe un grande problema. Oggi è uno dei terzini più forti in circolazione, perché riesce a fare entrambe le fasi con la stessa intensità. Inoltre è un ragazzo sempre sorridente, positivo e molto apprezzato dai compagni. La Fiorentina fa bene a non svenderlo”.

Infine, l’ex attaccante viola ha commentato la profonda rivoluzione estiva della squadra e l’arrivo di Fabio Grosso:

“Penso che la scelta di Grosso sia stata molto importante. Firenze è una piazza che pretende tanto e vuole vedere una squadra che lotta per obiettivi importanti. Cambiare molti giocatori significa che i risultati potrebbero non arrivare immediatamente, ma credo che il mister possa fare molto bene e riportare entusiasmo”.

Chiusura dedicata a Moise Kean, sul quale Reginaldo ha espresso piena fiducia:

“Gli darei ancora fiducia. È un attaccante con caratteristiche importanti e quando ha campo davanti può essere devastante. Può ancora fare molto bene con la maglia della Fiorentina”.