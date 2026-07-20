Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo le parole di Viery e le prime settimane di mercato della squadra viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Bocci: “Viery titolare per anni, ma non mi stupirebbero panchine iniziali”
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Bocci: “Viery titolare per anni, ma non mi stupirebbero panchine iniziali”
Le parole del giornalista, Alessandro Bocci, sul momento della Fiorentina tra mercato e prime parole di Viery
Con Dunga parlai prima della sua firma, era chiaro che sarebbe diventato un allenatore, aveva già una visione. Mi ha colpito l'anima dell'Argentina, come gioco ha lasciato a desiderare ma l'anno scorso la Fiorentina a tratti non ci metteva l'anima.
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Viery—
Non parlerei di rischi, certo c'è l'adattamento da mettere in conto, vedasi Moreno. Dovrà essere bravo Grosso nel valutare i tempi, non mi stupirei se nelle primissime partite giocassero Dragusin e uno tra Pongracic e Ranieri, anche in base a come andranno le cessioni. Viery però può essere titolare per tanti anni, è un manifesto del modo di agire di Paratici, anche più di Atta che rimane l'acquisto copertina.
Esuberi—
Stiamo parlando di giocatori che entro inizio settembre saranno sistemati, anche se lavorare con tanti elementi in eccesso non è il massimo per gli allenatori. Thorstvedt ora non mi sembra più una priorità.
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