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La Fiorentina oggi su radio e tv locali

La Fiorentina oggi su radio e tv locali - immagine 1
La rubrica giornaliera dedicata alle trasmissioni locali radio e tv dedicate alla Fiorentina
Saverio Pestuggia
Saverio Pestuggia Direttore responsabile 

Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico. Ovviamente attendiamo anche gli aggiornamenti da parte delle varie redazioni sportive.

Radio

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Ore 7.00-9.00RADIO BRUNOLuna Park Fiorentina 
Ore 9.00LADY RADIOCaffè viola
Ore 9,00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 10.00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 10.00LADY RADIOCosa succede in città (cronaca e sport)
Ore 12.00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 12.30LADY RADIORadio Viola
Ore 13.00RADIO BRUNOA Pranzo col Pentasport 
Ore 16.00RADIO BRUNOGiornale radio
Ore 16.00LADY RADIOCittà Viola
Ore 16.30RADIO BRUNOPentasport 
Ore 18.00LADY RADIOLe bombe delle sei non fanno male

Televisioni

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Ore 21.02 TOSCANA TV - Casa viola

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