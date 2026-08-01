Possibile asse di mercato tra Fiorentina, interessata a Mateo Pellegrino, e Parma a cui piace Roberto Piccoli. Le due punte potrebbero invertire le maglie. Il club emiliano - scrive La Nazione - ha aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'esborso, per il momento, sarebbe di 5 milioni, il riscatto la prossima estate di circa 25. La Fiorentina sta valutando se anticipare l'operazione anche prima di un'eventuale partenza di Kean intorno al quale si è mosso poco.

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