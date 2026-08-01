Franco Mastantuono, attualmente in forza al Real Madrid, è un obiettivo di mercato della Fiorentina che segue da vicino la vicenda. A tal proposito è da sottolineare il breve virgolettato dell'argentino riportato dal Corriere dello Sport: "Vado in Italia" è ciò che ha detto - si legge sul quotidiano - all’allenatore dei blancos José Mourinho, scartando pertanto qualsiasi altro campionato diverso dalla Serie A. Il che potrebbe rivelarsi un elemento determinante nell’ottica di vederlo giocare a Firenze nella prossima stagione.

CONCORRENZA FOLTA

La Fiorentina, tuttavia, non è l’unica pretendente a Mastantuono. Per l’argentino, in Italia, si sono fatti avanti anche Milan e Napoli, quindi sarà decisiva la volontà del ragazzo. Che da parte sua gradirebbe partecipare alle coppe europee, ma che d’altra parte potrebbe essere convinto dalla capacità di persuasione di Fabio Paratici e dal progetto che gli dovesse essere prospettato. Il concetto è che la dirigenza viola - prosegue il Corriere dello Sport - non intende mettere pressioni al calciatore, il quale dovrà prendere una decisione molto importante per la propria carriera. I contatti tra le parti sono reali e costanti.

LA POSIZIONE DEL REAL MADRID

Le merengues hanno certificato la volontà di salutare Mastantuono estromettendolo dalla sfida di oggi (alle 18 a Klagenfurt in Austria è in programma l'amichevole proprio tra Real Madrid e Fiorentina, ndr). Il River Plate è già stato informato di non essere un’opzione, al contrario la Fiorentina rappresenterebbe uno scenario verosimile. Il Real sarebbe favorevole a trattare coi viola il prestito con diritto di riscatto del giocatore, inserendo una recompra nell’affare. Ecco perché la palla passa esclusivamente a Mastantuono, che dovrà comunicare la sua preferenza. Paratici e Goretti ci sperano ma tengono i piedi per terra, consci della complessità dell’operazione per il talento di Azul.