La Gazzetta dello Sport scrive di Franco Mastantuono, obiettivo di mercato della Fiorentina, non convocato per l'amichevole di oggi pomeriggio proprio tra il Real Madrid e la squadra viola. Il club spagnolo ha deciso di cederlo in prestito per farlo crescere e riportarlo alla base.

La lista delle pretendenti è lunga in Europa e in Italia, fra cui Roma e Milan, ma il club gigliato è vigile e aspetta una risposta da parte del classe 2007 che potrebbe arrivare in questo fine settimana, anche se la Fiorentina non ha intenzione di mettergli fretta. Ci sarebbero altri dettagli da sistemare, ma il benestare del giocatore è l'ostacolo da superare.

Il test di oggi alle 18 a Klagenfurt in Austria sarà l'occasione per un nuovo contatto visto sarà presente anche Fabio Paratici. Mastantuono preferirebbe un club che giochi in Europa, ma Firenze può offrirgli qualcosa che non troverebbe altrove ovvero la titolarità.