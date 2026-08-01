Il Real Madrid non convoca il talento argentino per l’amichevole di oggi con la Fiorentina: Mou spinge per mandarlo in prestito
Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo
Il Corriere Fiorentino si concentra su Franco Mastantuono, giovane talento del Real Madrid obiettivo di mercato della Fiorentina, non convocato per l'amichevole di oggi pomeriggio proprio tra i Blancos e la squadra viola. Il quotidiano sottolinea come il club gigliato sia in prima fila per l'argentino grazie ai buoni rapporti tra il Real Madrid e Fabio Paratici. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
(...) Il Real Madrid ha comunicato a lui e al suo entourage che dopo una prima annata di (comprensibile) difficoltà nel passaggio dal calcio argentino a quello (di altissimo livello) della Real casa è meglio per tutti trovare una sistemazione che gli permetta di esprimersi con continuità. E così, nel giro di qualche giorno, ecco fiorire le proposte. Italia, Spagna, Premier, lo stesso River Plate (club che lo ha lanciato e poi venduto per circa 60 milioni), Bundesliga. Non si contano le società (Roma e Milan comprese) che hanno bussato alla porta del Madrid e dell’agente di Mastantuono. (...) Oggi i viola si ritrovano magari non in pole, ma di certo in primissima fila visto che tutti all’interno del club spagnolo spingono Franco in direzione Firenze. Dipende solo da lui insomma, e il ds della Fiorentina non ha alcuna intenzione di mettergli pressione. Anzi. È giusto che rifletta da solo e che accetti il trasferimento alla corte di Grosso solo se davvero convinto. A quel punto, e l’appuntamento di oggi in Austria (presente lo stesso Paratici) sarà sicuramente un momento importante, non sarebbe un grosso problema chiudere l’accordo tra società sulla base di un prestito con diritto di riscatto (molto) alto e contro riscatto (recompra, per dirla alla spagnola) a favore del Real Madrid.
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