Il Corriere Fiorentino si concentra su Franco Mastan­tuono, giovane talento del Real Madrid obiettivo di mercato della Fiorentina, non convocato per l'amichevole di oggi pomeriggio proprio tra i Blancos e la squadra viola. Il quotidiano sottolinea come il club gigliato sia in prima fila per l'argentino grazie ai buoni rapporti tra il Real Madrid e Fabio Paratici. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

(...) Il Real Madrid ha comu­ni­cato a lui e al suo entou­rage che dopo una prima annata di (com­pren­si­bile) dif­fi­coltà nel pas­sag­gio dal cal­cio argen­tino a quello (di altis­simo livello) della Real casa è meglio per tutti tro­vare una siste­ma­zione che gli per­metta di espri­mersi con con­ti­nuità. E così, nel giro di qual­che giorno, ecco fio­rire le pro­po­ste. Ita­lia, Spa­gna, Pre­mier, lo stesso River Plate (club che lo ha lan­ciato e poi ven­duto per circa 60 milioni), Bun­de­sliga. Non si con­tano le società (Roma e Milan com­prese) che hanno bus­sato alla porta del Madrid e dell’agente di Mastan­tuono. (...) Oggi i viola si ritro­vano magari non in pole, ma di certo in pri­mis­sima fila visto che tutti all’interno del club spa­gnolo spin­gono Franco in dire­zione Firenze. Dipende solo da lui insomma, e il ds della Fio­ren­tina non ha alcuna inten­zione di met­ter­gli pres­sione. Anzi. È giu­sto che rifletta da solo e che accetti il tra­sfe­ri­mento alla corte di Grosso solo se dav­vero con­vinto. A quel punto, e l’appun­ta­mento di oggi in Austria (pre­sente lo stesso Para­tici) sarà sicu­ra­mente un momento impor­tante, non sarebbe un grosso pro­blema chiu­dere l’accordo tra società sulla base di un pre­stito con diritto di riscatto (molto) alto e con­tro riscatto (recom­pra, per dirla alla spa­gnola) a favore del Real Madrid.