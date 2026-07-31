La società gigliata vuole superare la concorrenza
Gazzetta - Mastantuono via da Madrid? C'è un possibile ostacolo
C'è anche la Fiorentina su Franco Mastantuono e i viola fanno sul serio.
L'argentino lascerà il Real Madrid in prestito, ma ancora non si sa bene verso quale destinazione, visto che non c'è una vera e propria trattativa avviata per il classe 2007.
La Fiorentina però vuole superare le rivali (tre società francesi -Monaco, Marsiglia e Lione- e il River Plate) e nella giornata di domani, sabato 1 agosto, si terrà un summit con il Real Madrid. I contatti vanno avanti, viola all'assalto per Mastantuono.
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