C'è anche la Fiorentina su Franco Mastantuono e i viola fanno sul serio.

L'argentino lascerà il Real Madrid in prestito, ma ancora non si sa bene verso quale destinazione, visto che non c'è una vera e propria trattativa avviata per il classe 2007.

La Fiorentina però vuole superare le rivali (tre società francesi -Monaco, Marsiglia e Lione- e il River Plate) e nella giornata di domani, sabato 1 agosto, si terrà un summit con il Real Madrid. I contatti vanno avanti, viola all'assalto per Mastantuono.