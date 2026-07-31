VN Scout scopre Edvin Austbø, esterno offensivo del Viking: caratteristiche, valore di mercato e perché potrebbe fare al caso della Fiorentina di Fabio Grosso.
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