VN Scout scopre Edvin Austbø, esterno offensivo del Viking: caratteristiche, valore di mercato e perché potrebbe fare al caso della Fiorentina di Fabio Grosso.

Tommaso Ormini
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Oggi proponiamo un nuovo nome per la rubrica "VN Scout", nella quale proviamo, senza la presunzione di essere veramente ascoltati ma solo per il piacere di tentare di scovare qualche protagonista del futuro, a travestirci da scopritori di talenti. Oggi la redazione di ViolaNews ha il piacere di presentarvi (per chi non lo dovesse conoscere), Edvin Austbø, esterno d'attacco del Viking FK

VN Scout Austbo

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