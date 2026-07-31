Insieme a Sottil e Nzola, Nicolas Valentini resta uno degli esuberi più "pesanti" di casa Fiorentina. Il difensore argentino, arrivato a Firenze nel gennaio del 2024 e mai riuscito ad esordire con la maglia viola, visti i due prestiti all'Hellas Verona, non è stato riscattato dalla società gialloblù, facendo nuovamente ritorno alla Fiorentina. Società viola che, come abbiamo potuto vedere, lo ha sempre escluso dal gruppo insieme ad altri giocatori, dimostrando che la volontà è solo la cessione.

No al Gremio, vuole l'Europa

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sull'argentino c'era l', squadra brasiliana dalla quale è arrivato in viola proprio Viery, ma. Il motivo riguarda la