Il difensore ancora di proprietà della Fiorentina, Nicolas Valentini, ha rifiutato l'offerta da una squadra brasiliana
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Insieme a Sottil e Nzola, Nicolas Valentini resta uno degli esuberi più "pesanti" di casa Fiorentina. Il difensore argentino, arrivato a Firenze nel gennaio del 2024 e mai riuscito ad esordire con la maglia viola, visti i due prestiti all'Hellas Verona, non è stato riscattato dalla società gialloblù, facendo nuovamente ritorno alla Fiorentina. Società viola che, come abbiamo potuto vedere, lo ha sempre escluso dal gruppo insieme ad altri giocatori, dimostrando che la volontà è solo la cessione.
No al Gremio, vuole l'EuropaSecondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sull'argentino c'era l'interesse del Gremio, squadra brasiliana dalla quale è arrivato in viola proprio Viery, ma l'ex Boca Juniors ha declinato l'offerta. Il motivo riguarda la volontà del calciatore di rimanere a giocare in Europa.
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