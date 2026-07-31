Il Comune di Firenze ha presentato la candidatura per essere una delle città ospitanti per Euro 2032
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Le voci erano nell'aria e adesso il momento è ufficialmente arrivato. Il Comune di Firenze ha presentato la candidatura per essere una delle città ospitanti per Euro 2032. Di seguito il comunicato:
Con l’invio alla FIGC della documentazione richiesta entro la scadenza del 31 luglio, Firenze completa tutti gli adempimenti previsti per questa fase del percorso di candidatura a ospitare il Campionato europeo di calcio UEFA Euro 2032. La documentazione tecnica, amministrativa e finanziaria trasmessa comprende il progetto definitivo dello stadio Artemio Franchi, il cronoprogramma dell’intervento di riqualificazione, il progetto degli allestimenti temporanei necessari allo svolgimento della manifestazione (overlay) e la documentazione tecnica di verifica della conformità ai requisiti richiesti nell’ambito del percorso di candidatura, tra cui la capienza massima dell’impianto, confermando oltre 40mila posti a visibilità piena. Il progetto degli allestimenti temporanei prevede la messa a disposizione della UEFA di una serie di strutture sportive cittadine funzionali all’organizzazione della manifestazione: i campi da calcio dell’impianto Cerreti e del Centro sportivo Davide Astori, oltre a spazi degli impianti Padovani e Grazzini (Floriagafir) e dello stadio di atletica Luigi Ridolfi. La documentazione comprende anche il piano della mobilità pubblica, con il sistema delle tramvie e del trasporto pubblico locale, e il quadro relativo alla capacità ricettiva della città.
Le parole della sindaca FunaroCon la trasmissione della documentazione abbiamo rispettato integralmente gli impegni e le tempistiche previste dalla FIGC, completando gli adempimenti richiesti per questa fase della candidatura. Ospitare UEFA Euro 2032 sarebbe una straordinaria opportunità per Firenze: significherebbe dare ulteriore impulso al percorso di crescita della città, valorizzarne il patrimonio e confermarne la capacità di accogliere e organizzare grandi eventi internazionali. Continueremo a lavorare con, con l’auspicio che Firenze possa essere selezionata tra le sedi italiane di UEFA Euro 2032.
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