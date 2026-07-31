La Fiorentina è interessata a Mastantuono del Real Madrid, ma per il momento non ha accelerato: la situazione e cosa deve decidere il calciatore
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C'è anche la Fiorentina su Franco Mastantuono, che lascerà il Real Madrid in prestito, ma ancora non si sa bene per quale destinazione, visto che non c'è una vera e propria trattativa avviata per il classe 2007.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'argentino sta ancora decidendo quale sarà la sua prossima squadra, dopo aver inizialmente spinto per tornare al River Plate. Per questo motivo, per ora i viola non vogliono mettere pressione, limitandosi a seguire da vicino la situazione, al Real Madrid mentre portavano avanti la trattativa per Valdepeñas.
Nessun incontro in programmaLa Fiorentina, quindi, per ora si è messa sulla lista delle pretendenti, anche senza aver programmato, al pomeriggio del 31 luglio, alcun incontro o meeting con i blancos. In questo momento è l'argentino che deve maturare una decisione e si attende che lo faccia liberamente, quindi la trattativa potrà eventualmente cominciare.
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