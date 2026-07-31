Pino Vitale, noto dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione esterni

Tommaso Ormini
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VIDEO VN - Ultimo allenamento a Teddington. Kean c'è, Brescianini a parte

Pino Vitale, noto dirigente calcistico, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per affrontare, tra le altre cose, anche la situazioni esterni in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Fossi un tifoso della Fiorentina sarei felicissimo. Finalmente ci sono le idee chiare, un direttore molto bravo che ha preso dei giovani interessantissimi, e ancora non è finita qui. Non vedo altre squadre in Italia che si sono mosse come i viola. Sono un po' perplesso sulle cessioni. Molte operazioni fatte in uscita mi lasciano perplesso. Comuzzo al Torino per esempio, fare affari con Cairo è perdere tempo. Mi sarei lasciato l'opportunità comunque di riprenderlo. Cairo lo riscatta solo se Comuzzo davvero fa un campionato bellissimo. Uguale sarà la Lazio con Fabbian o Brescianini, Lotito non tira fuori i soldi. Uguale Sohm al Venezia. Ci sono ancora tanti esuberi da dare via, come Barak, Sottil e Nzola. Piccoli scambio con Pellegrino? Magari, l'argentino sarebbe da prendere di corsa. Difficile come scambio, servirebbe un conguaglio. Esterni? Convinto che Paratici sappia chi prendere, attenzione anche al ritorno di Solomon negli ultimi giorni di mercato.
Pino Vitale

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