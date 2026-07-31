L'interesse della Fiorentina per Franco Mastantuono non è certo un mistero delle ultime ore, ma il puzzle di mercato attorno al gioiello argentino sta accogliendo il tassello decisivo. La vera svolta sulla trattativa arriva direttamente dal sito dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che svela la nuova posizione del Real Madrid per il futuro dell'attaccante classe 2007 (prossimo ai 19 anni).

La formula del Real e l'affondo viola

Se l'ipotesi di un ritorno in Sudamerica è stata scartata per non interrompere il processo di adattamento al calcio europeo, la novità sostanziale riguarda le condizioni di uscita: il Real Madrid, dopo l'imponente investimento fatto sul ragazzo, ha aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto "controllato". Una formula attraverso la quale i Blancos manterrebbero l'ultima parola sul riscatto, tutelandosi su un talento di prospettiva assoluta ma garantendo al giocatore lo spazio di cui ha immediato bisogno.

È qui che s'inserisce con forza il club di Commisso. Nonostante le consuete smentite di rito, la Fiorentina è l'unica società di Serie A ad averci pensato e provato concretamente, muovendosi con decisione prima delle altre. Sebbene il nome dell'argentino sia stato accostato ad altri club italiani, al momento non risultano contatti diretti con altre dirigenze del nostro campionato.

Decisivo il progetto tecnico

La concorrenza internazionale per il classe 2007 resta folta e agguerrita, ma la partita si giocherà sul piano delle garanzie tecniche: vincerà chi saprà presentare a Mastantuono e all'entourage il miglior percorso di crescita e inserimento tecnico-tattico. La decisione finale arriverà a breve e la Fiorentina ha tutta l'intenzione di giocarle fino in fondo le sue carte.