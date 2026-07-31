Qual è l'idea di Grosso? Quella che si è vista nella prima mezz'ora dell'amichevole col Watford (blocco basso, palla agli altri, ripartenza con palla diretta sul centravanti) o quella decisamente diversa (aggressione in avanti, ricerca del possesso e del dominio) che la Fiorentina ha cercato di interpretare dopo aver trovato il vantaggio con Piccoli? E' questo il dilemma, con la fortissima sensazione che al momento sia complicatissimo, per non dire impossibile, trovare una risposta. Perché siamo soltanto alle prime uscite e perché, nonostante una prima parte di mercato vissuta col piede schiacciato sull'acceleratore, la squadra è ancora troppo lontana dalla sua versione definitiva.

Niente SOS

Solo Atta cambia ritmo

Il materiale ci sarebbe

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L'abbiamo detto e lo ripetiamo:Il mercato è fatto così e del resto anche da queste colonne più volte avevamo avvertito che l'aggressività e i colpi di Fabio Paratici non erano frutto di un'improvvisa “follia” della proprietà. I paletti c'erano prima e ci sono oggi e il direttore sportivo quindi,. Non si dovrà chiudere a saldo zero insomma, ma non ci si dovrà andare nemmeno troppo lontani. Calma, quindi, sangue e freddo ee in silenzio come pochi altri.Certo, quanto visto in queste primissime uscite non fa altro che confermare quanto siaE non è solo una questione di ruolo. Parliamo di caratteristiche, di attitudini, di qualità.infatti, con la sola eccezione di Atta,. Va sempre alla stessa velocità (oggi tra l'altro comprensibilmente bassa visti i carichi di lavoro) e non ha nessuno che le sappia dare sprint, imprevedibilità, cambio di passo. Un deficit grave in un calcio come quello di oggi, e in Italia in particolare, nel quale molto spesso si hanno davanti formazioni che aspettano, intasano gli spazi, pensano a distruggere più che a costruire.E così torniamo alla domanda da cui siamo partiti.Guardandosi indietro, e quindi pensando al Sassuolo o alle altre squadre guidate in passato da Grosso,Eppure, presentandosi a Firenze, il mister aveva parlato di “coraggio”, “aggressività”, “mentalità offensiva”. Ecco. Senza dare alcun tipo di giudizio (sarebbe assurdo farlo ora) e senza lasciarsi andare a chissà quale (ingiustificata e ingiustificabile) preoccupazione, ci limitano a sperare che tanga fede a quelle parole.