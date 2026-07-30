Sohm si avvicina sempre di più al Venezia, il centrocampista ai saluti con la Fiorentina

Nicolò Schira
Kean Fiorentina

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Sohm è sempre più vicino al Venezia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, il centrocampista in uscita dalla Fiorentina sta per accasarsi in laguna, dove è già approdato nelle scorse ore Matias Moreno in prestito. Il centrocampista è già da tempo nel mirino dei veneti, pronti a chiudere definitivamente l'affare.

Schira Sohm

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