Sohm si avvicina sempre di più al Venezia, il centrocampista ai saluti con la Fiorentina
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Sohm è sempre più vicino al Venezia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ViolaNews, il centrocampista in uscita dalla Fiorentina sta per accasarsi in laguna, dove è già approdato nelle scorse ore Matias Moreno in prestito. Il centrocampista è già da tempo nel mirino dei veneti, pronti a chiudere definitivamente l'affare.
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