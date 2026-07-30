Valdepenas sbarca in Inghilterra, ha raggiunto i nuovi compagni
Valdepenas inizia la sua avventura con la Fiorentina. L'ex Real Madrid, come raccolto dalla redazione di ViolanNews, ha raggiunto il resto del gruppo in Inghilterra, dopo aver salutato ufficialmente nelle scorse ore il club madrileno con un post sui social.
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