Matias Moreno è un nuovo giocatore del Venezia, c'è il comunicato del club veneto:

"Il Venezia FC comunica di aver definito l'accordo con l'ACF Fiorentina per l'acquisto a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2026/27, del difensore Matías Moreno. L'operazione prevede l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Córdoba (Argentina) il 24 settembre 2003, Moreno cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Atlético Belgrano, club con cui esordisce in Prima Squadra nel 2023. Con la formazione argentina colleziona complessivamente 36 presenze, mettendo a referto un assist.

Nell'estate del 2024 si trasferisce alla Fiorentina, dove totalizza 12 presenze tra tutte le competizioni prima di approdare in prestito al Levante nella stagione 2025/26. Con il club spagnolo scende in campo in 29 occasioni.

Nel corso della sua esperienza con la Fiorentina disputa inoltre otto gare in UEFA Conference League, maturando ulteriore esperienza nelle competizioni europee.

Matías Moreno

"Questa città e questa piazza mi hanno colpito fin dal primo momento. Sono rimasto affascinato dal progetto del Venezia FC e ho percepito fin da subito grande fiducia nei miei confronti. Venezia è una città unica e non vedo l'ora di viverla appieno. Darò il massimo ogni giorno. Sono convinto che possiamo essere una tenace, capace di lottare in ogni partita. Vogliamo regalare soddisfazioni ai nostri tifosi e dare sempre il massimo in campo"