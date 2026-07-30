Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto su Radio Bruno. Il suo parere sulla nuova Fiorentina di Fabio Grosso:

"Mastantuono è un profilo giovanissimo ed è indubbiamente uno dei migliori talenti argentini in circolazione: non a caso su di lui ci ha scommesso il Real Madrid. Credo sia un calciatore in grado di ricoprire diversi ruoli, ma il vero nodo resta capire come riuscire a prenderlo. Il Real, vista la quantità di talento in rosa, approfitta spesso della formula del prestito per mandare i propri giovani a giocare senza però perderne il controllo. Ovviamente i club che li valorizzano vorrebbero poi trattenerli, ma negoziare con i Blancos non è mai semplice. Magari le capacità e le relazioni di Paratici aiuteranno la Fiorentina a trovare la quadra per l'operazione giusta".

Le prime uscite della Fiorentina?

"Molti dei giocatori impiegati appartengono alla passata stagione oppure sono con un piede già fuori dal progetto. Tra i nuovi ho notato Jimenez e Oulai, che sono due ottimi elementi. L'ivoriano è giovanissimo e non so se ad oggi possa già fare il titolare; a tratti mi è sembrato un po' disorientato, ma il lavoro sul campo lo farà sicuramente maturare. Io vedrei molto bene una coppia formata da Fagioli e lo stesso Oulai: Fagioli non è un regista puro, mentre l'ivoriano ha proprio quelle caratteristiche. Gioca la palla di prima e ha tempi ottimi nel cambio di gioco. Il punto centrale, però, resta capire chi effettivamente partirà".

Kean?

"Ormai lo do per scontato: credo proprio che andrà via e la sua cessione potrebbe portare un'importante entrata nelle casse viola. Sul ragazzo c'è il Como, così come diverse altre società europee. Anche Dodò potrebbe partire, ma ormai è tardi per il Barcellona. Pellegrino è un profilo interessante, ma non scarterei a priori Piccoli: sia perché venderlo oggi significherebbe fare un'importante svalutazione a bilancio, sia perché ha una grande rapidità di tiro e andrebbe servito diversamente rispetto a quanto visto finora. Siamo nella fase cruciale del mercato e servono esterni di spessore. Gudmundsson? È un giocatore dal grande valore tecnico ma che finora non ha mai mantenuto fino in fondo le premesse. Non so quanto la Fiorentina possa puntarci davvero, anche se al momento sul mercato non ha un grande seguito di offerte."