Francesco Casini, consigliere comunale di Italia Viva – Casa Riformista, nel corso del suo intervento al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato delle ultime notizie della Fiorentina e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

"Mastantuono mi piacerebbe molto: è un profilo giovane ma che vanta già diverse presenze da professionista. In Argentina ha dimostrato tutto il suo talento e al Real Madrid, nonostante la forte concorrenza, ha trovato comunque il suo spazio. È un giocatore che prenderei subito, anche se non diventerebbe un patrimonio della Fiorentina. Sarebbe un'operazione alla Salah, con il rischio di rimanerci male a fine stagione, ma ovviamente farei contratti messi nero su bianco senza sorprese. Potrebbe darci una grande mano per tornare in Europa, consentendoci poi di sostituirlo più facilmente da qualificati a una competizione europea. Non è un esterno puro, ma piuttosto un centrocampista offensivo che ha gol nel serbatoio e giocate di livello internazionale".

Le prime uscite della Fiorentina?

"Ho visto un grande Atta. È senza dubbio uno dei calciatori su cui puntare e sarà uno dei perni del centrocampo viola anche per il futuro: la fiducia della società verrà ripagata velocemente. Le amichevoli estive, comunque, contano il giusto. Basti pensare alla passata stagione, quando facemmo una grandissima gara contro il Manchester United; le preparazioni sono tutte differenti e i carichi di lavoro variano da squadra a squadra. La condizione migliore dovrai averla all'inizio del campionato, quindi ci prendiamo la vittoria ma senza esaltarci. Di certo la Championship non è paragonabile alla Serie B italiana, quindi è stato un test più che attendibile".

Il mercato di Paratici

"Da Paratici mi aspettavo questo tipo di mercato: ha esperienza e contatti internazionali, è una firma differente rispetto a Pradè e lo noteremo anche nelle prossime settimane. Credo che ci sarà una discreta rivoluzione, magari non totale. Vorrei però valutarlo quando saranno stati definiti gli esterni e l'attaccante per la prossima stagione, ed è lì che darò il mio voto al mercato. Mi aspettavo che avesse le chiavi della parte tecnico-sportiva, ovvero un'ampia autonomia di scelta. La famiglia Commisso vorrà sicuramente rilanciare la squadra e Paratici non è venuto a Firenze per perdere tempo: mi aspetto uscite importanti."