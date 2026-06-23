De Gea e quel legame con lo United: “La squadra della mia vita, mi ha formato”

Per De Gea il Manchester United è più di un club

Redazione VN 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 20:56)

Per David De Gea il Manchester Unted è più di una squadra. Sir Alex Ferguson nel 2011 scelse proprui lui per raccogliere un'eredità pesantissima, quella di Van Der Sar. Un giovane portiere che si era fatto strada nell'Atletico Madrid. De Gea ha sempre dato credito a Sir Alex per la fiducia che gli ha concesso, anche dopo le prime critiche. Negli anni è diventato una colonna del club, e con 545 è il calciatore non britannico con più presenze nei Red Devils. Oggi De Gea è stato accostato proprio al suo ex club, come secondo di lusso, dietro a Senne Lammens, che dopo il flop Onana, ne ha raccolto idealmente il testimone.

L'ultima intervista — De Gea lo scorso anno aveva parlato con Cronache di Spogliatoio, proprio del suo legame con lo United: "Ho rifiutato offerte dall'Inghilterra perché dopo aver trascorso tanti anni in un club come lo United, senti di non voler giocare per un altro club in Inghilterra.

"Volevo solo il Manchester United, e sebbene sia vero che ho ricevuto offerte dall'Inghilterra (tra il 2023 ed il 2024) sapevo che mi sarebbe stato impossibile giocare altrove. Ho trascorso tutta la mia vita lì; è il club che mi ha formato e mi ha permesso di avere una carriera meravigliosa."