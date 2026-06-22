Cronoprogramma, tempi e novità: a che punto è il cantiere del Franchi?

Proseguono secondo il programma i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi. A fare il punto sull'avanzamento del cantiere è stato il direttore dei servizi tecnici

Redazione VN 22 giugno - 16:23

Proseguono secondo il programma i lavori di riqualificazione dello stadio Franchi. A fare il punto sull'avanzamento del cantiere è stato il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, intervenuto davanti alle commissioni Cultura e Sport e Infrastrutture. “I lavori stanno proseguendo speditamente secondo quello che è l’ultimo cronoprogramma, presentato lo scorso dicembre. Le due travi principali della copertura sono completamente montate. Sono in assemblaggio le capriate tridimensionali che vanno a collegare le due travi principali, inoltre si stanno completando i micropali di sostegno dei pilastri esterni della copertura. Sono iniziate poi le lavorazioni che legate alla sistemazione degli esterni per rendere compatibile il mantenimento dell’attività dello stadio durante tutte le fasi lavorative”, ha spiegato.

Franchi — Nel corso dell'audizione, Dreoni ha ribadito anche il rispetto delle tempistiche previste e ha chiarito alcuni aspetti legati alla futura capienza dell'impianto: “I 40mila posti dello stadio sono tutti a visibilità piena. Ce ne sono anche alcuni a visibilità ridotta, ma sono fuori dal conteggio”. Il direttore si è poi soffermato sulle condizioni di lavoro nel cantiere, sottolineando come il numero degli addetti sia aumentato rispetto ai mesi precedenti e come vengano rispettate tutte le disposizioni regionali in materia di sicurezza durante le giornate più calde: “Mediamente si registra un incremento di unità rispetto al periodo precedente, con variazioni legate alle diverse attività in corso. Sul tema delle alte temperature nei cantieri vengono applicate tutte le misure previste dall’ordinanza della Regione Toscana”.

Cronoprogramma — Un chiarimento è arrivato anche sul tema delle polveri sollevate dalle lavorazioni, oggetto di alcune segnalazioni nei mesi scorsi. “Si tratta di sabbia. È stata fatta anche un’analisi chimica per essere certi che non si potessero verificare problematiche di salute per nessuno”, ha precisato Dreoni. Soddisfazione, infine, da parte dei presidenti delle commissioni coinvolte, Marco Burgassi e Renzo Pampaloni: “Questa commissione ha confermato quanto sia importante continuare a seguire con attenzione e trasparenza l’avanzamento dei lavori dello stadio, fornendo ai cittadini e ai tifosi informazioni puntuali e basate sui dati. Continueremo a svolgere questo lavoro di monitoraggio e approfondimento, anche attraverso nuovi sopralluoghi in cantiere, perché riteniamo fondamentale garantire la massima trasparenza e consentire a tutti di verificare direttamente l’avanzamento delle opere”.